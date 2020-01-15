В Одеській області результаті НП зі школи евакуювали всіх дітей
Як пише Politeka.net, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався в середу, 15 січня, у місті Кілії.
За розповідями місцевих рятувальників, близько 11:30 до служби «101» надійшло сигнал про те, що в школі №4 сталося загоряння.
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По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загорання в електрощитовій, яка прибудована до навчального закладу
Щоб уникнути жертв, учнів і співробітників одразу евакуювали.
Зазначимо, що вогонь поширився лише на 2 кв. м, який через 20 хвилин загасили працівники ДСНС. Постраждалих немає.
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Сигнал про пожежу надійшов о 12:30.
Прибулі на місце події рятувальники встановили, що сталося сильне задимлення і загоряння в роздягальні, що розташований у підвальному приміщенні 2-поверхової будівлі школи.
Повідомляється, що зі школи евакуювали 123 дитини і 43 співробітників ще до приїзду пожежників.
Загорання на загальній площі 30 кв. м вдалося згасити в 13:10.
«Загиблих і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється», повідомили рятувальники і додали, що
пожежа в школі гасили 45 чоловік та 11 одиниць техніки.
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