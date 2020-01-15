У четвер, 16 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті "Обленерго", пише Politeka.net

Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.

Електрику відключать в Історичному центрі, на селищі Котовського, в районі Дачі Ковалевського та інших районах міста.

Світла не буде за наступними адресами:

1-я лінія

2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

З 09:00 по 17:00

12-а Суворовська вулиця

9, 142/2 д, 1

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

Повністю

З 09:00 по 17:00

3-я лінія Лиманчик

6

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 по 17:00

30-я лінія

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

З 09:00 по 17:00

5-а Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 по 17:00

9-а Лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 по 17:00

Буніна вулиця

34, 35, 37, 39

З 09:00 по 17:00

Гаванная вулиця

1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

З 09:00 по 17:00

Грецька площа

1

З 09:00 по 17:00

Грецька вулиця

23, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 26/28, 43, 45, 46, 50, 52

З 09:00 по 17:00

Дача Ковалевського вулиця

142, 103/4, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/МУ, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 144/5, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 144

З 09:00 по 17:00

Дерибасівська вулиця

18, 20

З 09:00 по 17:00

Катерининська вулиця

14, 18, 19, 20, 21, 22

З 09:00 по 17:00

Червоний провулок

1, 3

З 09:00 по 17:00

вулиця Ланжеронівська

19, 21, 26, 28

З 09:00 по 17:00

Горіхова вулиця

177, 196, 252

З 09:00 по 17:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6

З 09:00 по 17:00

провулок Віце-адмірала Жукова

7, 9

З 09:00 по 17:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 по 17:00

провулок Маяковського

1

З 09:00 по 17:00

Пишоновская вулиця

1, 6

З 09:00 по 17:00

Просвіти вулиця

1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/3, 1/7, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

З 09:00 по 17:00

вулиця Рішельєвська

12, 14

З 09:00 по 17:00

Нагадаємо, ціни на квартири зробили різкий розворот, стрімко котяться вниз: що відбувається і що буде далі.

Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як заощадити на опаленні взимку.

Також Politeka писала, що українців масово позбавляють державної допомоги, субсидія стане розкішшю