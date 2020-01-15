У четвер, 16 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики
Така інформація з'явилася на сайті "Обленерго", пише Politeka.net
Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.
Електрику відключать в Історичному центрі, на селищі Котовського, в районі Дачі Ковалевського та інших районах міста.
Путін залишився один: Медведєв і весь уряд РФ пішли у відставку, екстрена заява
"Потворне видовище": Галкін публічно змішав з брудом російську владу
Сєдокова в невидимому міні показала, чим полонила молодого коханця: «Навіть Нікітюк не стрималася»
Бешкетна Никитюк зняла з себе все і влаштувала пляски перед дзеркалом: навіть Яма не встоїть
Світла не буде за наступними адресами:
1-я лінія
2/130, 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
З 09:00 по 17:00
12-а Суворовська вулиця
9, 142/2 д, 1
З 09:00 по 17:00
14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги
Повністю
З 09:00 по 17:00
3-я лінія Лиманчик
6
З 09:00 по 17:00
3-я Суворовська вулиця
132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
З 09:00 по 17:00
30-я лінія
3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
З 09:00 по 17:00
5-а Суворовська вулиця
Повністю
З 09:00 по 17:00
9-а Лінія Дачі Ковалевського
12
З 09:00 по 17:00
Буніна вулиця
34, 35, 37, 39
З 09:00 по 17:00
Гаванная вулиця
1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
З 09:00 по 17:00
Грецька площа
1
З 09:00 по 17:00
Грецька вулиця
23, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 26/28, 43, 45, 46, 50, 52
З 09:00 по 17:00
Дача Ковалевського вулиця
142, 103/4, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/МУ, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 144/5, 111-Н, 144/1, 144/6, 144/3, 153/13, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 144
З 09:00 по 17:00
Дерибасівська вулиця
18, 20
З 09:00 по 17:00
Катерининська вулиця
14, 18, 19, 20, 21, 22
З 09:00 по 17:00
Червоний провулок
1, 3
З 09:00 по 17:00
вулиця Ланжеронівська
19, 21, 26, 28
З 09:00 по 17:00
Горіхова вулиця
177, 196, 252
З 09:00 по 17:00
провулок Амундсена
1, 3, 5, 6
З 09:00 по 17:00
провулок Віце-адмірала Жукова
7, 9
З 09:00 по 17:00
провулок Ковалевського
9
З 09:00 по 17:00
провулок Маяковського
1
З 09:00 по 17:00
Пишоновская вулиця
1, 6
З 09:00 по 17:00
Просвіти вулиця
1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/11, 1/24, 1/33165, 1\13203, 1/3, 1/7, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
З 09:00 по 17:00
вулиця Рішельєвська
12, 14
З 09:00 по 17:00
Нагадаємо, ціни на квартири зробили різкий розворот, стрімко котяться вниз: що відбувається і що буде далі.
Як повідомляла Politeka, українцям розповіли, як заощадити на опаленні взимку.
Також Politeka писала, що українців масово позбавляють державної допомоги, субсидія стане розкішшю