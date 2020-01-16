Жителі в захваті від побаченого

У четвер, 16 січня, густий туман оповив місто Болград Одеської області і створив для жителів відчуття казки

Фоторепортаж оприлюднили місцеві ЗМІ.

На кадрах видно, як іній прикрасив химерними візерунками дерева і рослини, перетворивши місто на справжню зимову казку.

При цьому загальна видимість на відстані впала до мінімуму.

Пропонуємо вашій увазі невелику фотопідбірку красивих пейзажів.

А тим часом синоптики повідомили, що в четвер, 16 січня, погода в Одессеи області буде незвично теплою, як для січня.

За даними метеорологів, в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

По Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 3-8 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

В патрульній поліції нагадують водіям, що головне наслідок туману – істотне зниження видимості, туман негативно позначається на безпеці, провокуючи підвищений ризик створення аварійних ситуацій на дорогах.

«Водії, дотримуйтесь безпечної дистанції, не перевищуйте швидкість руху, утримуйтеся від різкого гальмування, порушень правил обгону, маневрування. Крім того, рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом або протитуманними фарами», — відзначають в патрульній поліції.

Пішоходам слід утриматися від різкого виходу на проїжджу частину, навіть на переходах, оскільки не завжди водій з-за щільного туману встигає відреагувати на сигнал світлофора і дорожню ситуацію.

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