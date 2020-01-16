Деякі жителі Одеси на цілий день залишаться без газу

Як пише Рoliteka.net, про це повідомляє прес-служба міськради.

На сайті зазначили, що у зв'язку з додатковими роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску проведення ремонтних робіт по вулиці Віце-Адмірала Азарова переносяться і будуть виконуватися 20 січня 2020 року з 10:00 до 17:30.

Відключення газу торкнеться людей, які проживають за наступними адресами:

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13 населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13, кв. 69, 70 індивідуальне опалення, квартири

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13-а населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13/1 – 13/10 населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13 дахова котельня

Крім того, 21 січня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт газ відключать городянам, які проживають за наступними адресами:

вулиця Василя Стуса, 2Б/1А, 2Б/2, 2Б/3, 2Б/4, 2Д, 2Д/2;

вулиця Мельницька, 32В.

Відновити газопостачання планують до 18:00

Раніше, одесити поскаржилися на низьку якість побутового газу. Особливо страждають ті, у кого є автономне опалення і газові колонки

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

Автором документа є Олена Лисюченко, яка підкреслила, що незважаючи на те, що ціна газу для населення зменшилася, рахунки менше не стали.

Тому одеситка звернулася з проханням до президента Володимиру Зеленському та адміністрації ініціювати тотальну перевірку якості газу для населення, саме після проходження розподільних станцій районних газових установ.

«порівняно з минулими роками погіршується якість газу, теплоємність його зменшується, час приготування їжі істотно збільшується, а з опалювальні котли значно частіше вимикаються через аварійні режими з-за домішок - повітря під тиском і т. д., - йдеться в петиції.

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