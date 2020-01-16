В Одесі історичну напис про відомого мецената закриває встановлений кондиціонер

Про це повідомив на сторінках соцмереж краєзнавець Дмитро Жданов, пише Politeka.net

Мова йде про написи про відомому одеському купця і мецената Федора Маврокордато на вулиці Старопортофранківській, 30. Її вже два роки закриває встановлений на фасаді кондиціонер.

За словами Жданова, позбутися від кондиціонера не допомагають навіть скарги у ЖКС.

«Припис на демонтаж господарі квартири проігнорували, а ЖКС не використовує обіцяні заходи адміністративного покарання», - повідомив чоловік.

Варто відзначити, що Федір Маврокордато був відомим в Одесі грецьким купцем. На Старопортофранківській він за свої кошти побудував і утримував притулок для сліпих дітей. Також у центрі міста знаходиться прибутковий будинок Маврокордато, який знаменитий самим довгим балконом.

Раніше ми писали, в центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент.

Пригода сталася на вулиці Успенській, 10.

Про це розповіла родичка постраждалої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, коли дівчина проходила по Успенської, вона почула шум і спробувала втекти від будівлі. Але відвалився шматок карниза, загальмувавши від удару об балкон, впав прямо на неї.

«Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову», - зазначила родичка.

Тим часом, очевидці одразу викликали швидку допомогу і потерпілу відвезли в лікарню.

Також про подію повідомили в поліцію, проте невідомо, чи понесе хтось відповідальність за це.

«Ми ходимо під цими будинками кожен день, з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості.

Бережіть себе - надягайте шоломи», - додала в укладенні жінка.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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