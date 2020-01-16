В центрі Одеси відбулося чергове обвалення карниза

Відповідні знімки розмістили очевидці в соцмережах, пише Politeka.net

На цей раз інцидент стався на вулиці Канатної в районі стадіону Спартак.

Зі старовинної будівлі обрушили шматки карниза прямо на пішохідну зону.

На щастя, про потерпілих не повідомляється.

Раніше ми писали, в центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент.

Пригода сталася на вулиці Успенській, 10.

Про це розповіла родичка постраждалої Катерина Агафонова-Доброєр на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, коли дівчина проходила по Успенської, вона почула шум і спробувала втекти від будівлі. Але відвалився шматок карниза, загальмувавши від удару об балкон, впав прямо на неї.

«Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову», - зазначила родичка.

Тим часом, очевидці одразу викликали швидку допомогу і потерпілу відвезли в лікарню.

Також про подію повідомили в поліцію, проте невідомо, чи понесе хтось відповідальність за це.

«Ми ходимо під цими будинками кожен день, з дітьми, колясками. Часто автомобілі паркуються так, що на безпечну відстань від будинку відійти просто немає можливості.

Бережіть себе - надягайте шоломи», - додала в укладенні жінка.

Також ми писали, у центрі Одеси конструкція у вигляді лева в будь-який момент може впасти на голови перехожих.

Аварійне місце виявлено на Приморському бульварі.

Кронштейн з ліпниною у вигляді лева помітно відходить від майданчика балкона і може впасти.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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