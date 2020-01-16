В Одесі копи затримали чоловіка, який зателефонував і повідомив про замінування супермаркету
Як пише Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
За словами правоохоронців, ввечері 15 січня невідомий повідомив у міліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.
Зазначається, що після кількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.
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По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».
«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.
Відомості за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єкта власності внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.
Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.
Ще один інцидент трапився минулого тижня в Одесі.
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Пригода сталося, 8 січня, в аеропорту Одеси.
У поліції зазначили, що він перебував у неадекватному стані. Його терміново затримали.
Бешкетником виявився 26-річний місцевий житель, у якого також було знайдено пневматичну зброю.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці).
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