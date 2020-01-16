17 січня, деякі жителі Одеси на цілий день залишаться без води

Як пише Politeka.net, про тимчасове припинення подачі водопостачання повідомляє прес-служба філії «Інфоксводоканал».

Як стало відомо, відключення буде пов'язано пов'язано з необхідністю проведення робіт по заміні засувки діаметром 250 мм і ділянки водопроводу за адресою вул. Академіка Заболотного, 16, 17 січня 2020 року.

У зв'язку з цим в 09:00 буде припинена подача води мешканцям по наступним адресам:

Академіка Заболотного, 4-28,

Жоліо Кюрі, 68-72,

Давида Ойстраха, 13-23.

Відновити подачу води у квартири одеситів, які проживають за вищезазначеними адресами, обіцяють в 22:00.

"Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності", - йдеться у зверненні.

Раніше ми повідомляли про те, що 20 січня деякі жителі Одеси на цілий день залишаться без газу. Про це повідомляє прес-служба міськради.

На сайті зазначили, що у зв'язку з додатковими роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску проведення ремонтних робіт по вулиці Віце-Адмірала Азарова переносяться і будуть виконуватися 20 січня 2020 року з 10:00 до 17:30.

Відключення газу торкнеться людей, які проживають за наступними адресами:

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13 населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13, кв. 69, 70 індивідуальне опалення, квартири

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13-а населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13/1 – 13/10 населення

вул. Віце-Адмірала Азарова , 13 дахова котельня

Крім того, 21 січня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на газ відключать городянам, які проживають за наступними адресами:

вулиця Василя Стуса, 2Б/1А, 2Б/2, 2Б/3, 2Б/4, 2Д, 2Д/2;

вулиця Мельницкая, 32В.

Відновити газопостачання планують до 18:00

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