Україна домовилася про спільних навчаннях з НАТО, які будуть проходити в Одесі

Про це повідомляє Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Наголошується, що спільний документ підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба і заступник генсекретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіна Каденбах в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Вчення по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість - 2020" заплановано на 5-9 жовтня цього року.

У них візьмуть участь понад 200 фахівців. З української сторони - представники понад 20 відомств, Альянс на навчаннях будуть представляти фахівці центрів передового досвіду НАТО та Європейського центру досвіду щодо протидії гібридним загрозам.

"Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій з НАТО. Ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розвитку нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам", - повідомив Кулеба.

Україна і НАТО відпрацюють сценарій певної критичної ситуації, яка потребує злагоджених дій. Оцінювати буде Вища морська школа США.

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Відразу чотири кораблі НАТО зайшли в морський порт Одеси.

Першим в 10 годин 19 причалу морвокзалу був ошвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto.

Відразу за ним встав о 18 причал британський есмінець D37 Duncan.

Близько 11 години до 22 причалу порту був пришвартований турецький фрегат F241 Turgutreis , а опівдні завершена постановка румунської F221 Regele Ferdinand до 23 причалу.

Вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування в Середземномор'ї море. Флагманом групи є фрегат "Торонто".

Також повідомлялося, що на кінець жовтня в Одеський порт заходила постійна військово-морська група НАТО.

На одному з кораблів прибув Генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг. Він провів у Києві комісію Україна – НАТО.

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