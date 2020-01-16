В Одесі під час реконструкції узвозу Марінеско виявили старовинну бруківку, яку в радянські роки просто заасфальтували товстим шаром
Відповідні знімки оприлюднив інформаційний портал «Пасажирський транспорт».
Як стало відомо, гранітну бруківку початку ХХ століття розкрили на узвозі Маринеско і на вулиці Ольгіївській під час робіт.
Її у другій половині 1970-х просто закатали в асфальт.
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Раніше ми писали, в комунальній квартирі, розташованій у центрі Одеси був виявлений старовинний камін чудової краси.
Про це розповів одесит Сергій Матвєєв в Facebook.
Дивовижну знахідку в старій расселенной одеській комуналці виявив ріелтор.
За словами автора, під час огляду квартири в одній з кімнат виявився великий старовинний камін з чавуну і металу, який дуже добре зберігся.
Автор посту відзначав, якщо новим власникам він не сподобається, то він охоче придбає його собі.
Також ми писали, в Одесі історичний напис про відомого мецената закриває встановлений кондиціонер.
Про це повідомив на сторінках соцмереж краєзнавець Дмитро Жданов.
Мова йде про написи про відомому одеському купця і мецената Федора Маврокордато на вулиці Старопортофранківській, 30. Її вже два роки закриває встановлений на фасаді кондиціонер.
За словами Жданова, позбутися від кондиціонера не допомагають навіть скарги у ЖКС.
«Припис на демонтаж господарі квартири проігнорували, а ЖКС не використовує обіцяні заходи адміністративного покарання», - повідомив чоловік.
Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.
Як повідомляла Politeka, одеситам стало небезпечно ходити в центрі міста: «загрожує лев»
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