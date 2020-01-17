20 січня в Одесі закриють найвідомішу пам'ятку – фунікулер

Про це пише Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.

«20 січня 2020 року у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт буде тимчасово припинена робота Одеського фунікулера.» - говориться в повідомленні.

Відновити роботу обіцяють 31 березня, проте ця дата є приблизною.

Зазначимо, що фунікулер користується величезної популярності як серед одессито так і гостей міста. Він з'єднує Приморську вулицю з Приморським бульвар і дає можливість швидко піднятися з морвокзалу, минаючи Потьомкінські сходи.

Раніше ми писали, в Одесі з 16 січня буде тимчасово змінено маршрут тролейбуса.

зокрема, у зв'язку з роботами з благоустрою ділянок нового терміналу аеропорту з 16 січня до 31 березня вносяться тимчасові зміни до схеми руху тролейбусного маршруту № 14.

Тролейбус буде з'їжджати з Іванівського шляхопроводу на вулицю Святослава Ріхтера і доїжджати до площі Бориса Дерев'янка, а потім рухатися у зворотний бік.

Також ми писали, в центрі Одеси від старовинного будинку відвалився шматок фасаду і влучив прямо в голову дівчині, яка проходила повз в цей момент.

Пригода сталася на вулиці Успенській, 10.

Про це розповіла родичка постраждалої.

За її словами, коли дівчина проходила по Успенської, вона почула шум і спробувала втекти від будівлі. Але відвалився шматок карниза, загальмувавши від удару об балкон, впав прямо на неї.

«Завдяки цьому удар був не такий сильний, як міг би бути. Вона втратила свідомість, розсікла голову», - зазначила родичка.

Тим часом, очевидці одразу викликали швидку допомогу і потерпілу відвезли в лікарню.

Нагадаємо, на водопроводі в Одесі сталася масштабна аварія

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