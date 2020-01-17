З 10 січня придністровський транспорт не може перетинати кордон України та Молдови
Як пише Politeka.net, про це повідомляє прес-служба Прикордонної поліції Республіки Молдова.
«Починаючи з 10 січня прикордонна поліція зупинила застосування тимчасового виключення щодо заходів контролю за автомобілями в придністровському регіоні Республіки Молдова. Таким чином, водії, які бажають перетнути державний кордон, повинні дотримуватися Закону 170/2018 про реєстрацію транспортних засобів та внесення змін у законодавчі акти, – йдеться у повідомленні.
Крім наявності чинного молдавської або нейтрального номери, жителі придністровського регіону повинні володіти водійськими правами Республіки Молдова або якого-небудь іншого визнаного Україною і РМ держави.
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Зазначимо, що в інші країни Європи машини з придністровськими номерами не пускали і раніше.
Раніше ми писали, в Одесі з 16 січня буде тимчасово змінено маршрут тролейбуса.
зокрема, у зв'язку з роботами з благоустрою ділянок нового терміналу аеропорту з 16 січня до 31 березня вносяться тимчасові зміни до схеми руху тролейбусного маршруту № 14.
Тролейбус буде з'їжджати з Іванівського шляхопроводу на вулицю Святослава Ріхтера і доїжджати до площі Бориса Дерев'янка, а потім рухатися у зворотний бік.
Також ми писали, 20 січня в Одесі закриють найвідомішу пам'ятку – фунікулер.
«20 січня 2020 року у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт буде тимчасово припинена робота Одеського фунікулера.» - говориться в повідомленні.
Відновити роботу обіцяють 31 березня, проте ця дата є приблизною.
Нагадаємо, українці можуть втратити своїх «евроблях»
А ще Politeka писала, що водіям готують заборону, який все змінить
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