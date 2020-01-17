Не провела і години

Колишню начальницю Одеської податкової Наталю Чеботареву спіймали на хабарі і вже відпустили на свободу

Про це пише «Думська» у п'ятницю, 17 січня.

Згідно з інформацією, жінка внесла заставу у 904 тис. гривень.

При цьому гроші були внесені відразу після того, як суд обрав жінці запобіжний захід.

Зазначимо, що вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової, яку підозрюють у підкупі працівника прокуратури. Її направили в слідчий ізолятор з можливістю виходу на свободу під заставу 904 тисяч грн.

Звернемо увагу, що Чеботареву підозрюють у дачі хабара посадовій особі.

Наслідок з'ясувало, що вона намагалася підкупити главу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності облпрокуратури Михайла Сербіна.

Раніше ми писали, в Одеській області була організована незаконна схема розмитнення евроблях.

Як стало відомо, деякі співробітники Одеської митниці організували схему вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне оформлення транспортних засобів, які ввозяться з США.

З'ясувалося, що вартість "послуг" зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила від 50 до 500 доларів за кожен.

При цьому в разі відмови дати хабар підприємця чекали довгі митні огляди і затягування процесу оформлення ввезення на невизначений термін.

У відомстві повідомили, що тільки на одному митному пункті щомісячний "тіньовий доход" підприємливих чиновників становив в середньому від 10 000 до 15 000 доларів США.

У ході спецоперації силовики затримали митника на гарячому, під час отримання чергового хабара в сумі 850 доларів США. Загалом посадовець вимагав 1250 доларів США за розмитнення одинадцяти авто.

Нагадаємо, що одеситів обклали додаткової «даниною» : «від 300 доларів за «послугу», фото

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