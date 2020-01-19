В ніч з 18 на 19 січня в небі над Одесою місцеві жителі помітили ланцюг дивних вогників, передає “Думська”

Багатьох одеситів схвилювали загадкові вогники, який довгим ланцюжком пропливли над містом. У соцмережах з'явилися різноманітні версії того, що відбувається від перегонки авіації на Близький Схід до інопланетян.

За інформацією видання, насправді над Україною пролетіли супутники компанії SpaceX, яка належить американському бізнесменові Ілону Маску. Дані сателіти беруть участь у проекті Starlink. В майбутньомувони будуть підтримувати дешевий інтернет-канал, який дасть доступ до мережі на всій території Землі.

Тестова групу а з 60 супутників запущена на орбіту Землі 23 травня минулого року, а вже з листопада були відправлені апарати з повним функціоналом. 7 січня цього року був успішно здійснений другий запуск.

За даними компанії Маска, всього в космосі зараз вже знаходяться 120 апаратів. Супутники обертаються навколо планети на низькій орбіті планети - близько 550 км від поверхні.

SpaceX раніше отримала дозвіл Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) запустити на орбіту близько 12 тисяч елементів системи Starlink. Для мінімального покриття площі Землі необхідно мати на орбіті до 420 апаратів. У Ілона Маска розраховують до 2024 року запустити 6 тисяч супутників.

Варто відзначити, що Ютуб під відео компанії SpaceX вже набралося близько 3 тисяч коментарів користувачів зі всього світу, які стали свідками незвичайного явища в небі. Реакція жителів США та інших країн була схожою з реакцією одеситів. Більшість свідків були вражені тим, що відбувається в небі і взяли “посланців” Маска хто за НЛО, хто за військові літаки, хто за ракети.

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