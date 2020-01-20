Це вже не в перший раз

Одеський мер Геннадій Труханов у властивій йому хамській манері познущався над депутатом, образивши його

Про це повідомляє інформаційний портал УСІ.

Зокрема, депутат Сергій Голдаков звернувся до Труханова з приводу того, що йому не відповідають на запити сайту Молодіжної ради.

«Відповідайте, ябеді, в чому проблема? – по-хамськи переадресував питання своїм підлеглим мер.

Видання повідомляє, що у відповідь на запитання глава департаменту інформації Андрій Сиваш відповів, що гроші виділялися тільки один рік на техзавдання, а зараз сайт буде розробляти управління внутрішньої політики.

Виявляється, воно ще існує, хоча ми ніколи не чуємо ні звітів, ні доповідей на апаратних нарадах.

Нагадаємо, це не перший раз, коли одеський мер дозволяє собі хамську поведінку по відношенню до депутатів.

Раніше, Геннадій Труханов познущався над депутатом Ольгою Квасницькою.

Це сталося під час сесії міськради, яка проходила 12 грудня.

Так, Квасницька кілька разів виступала, коментуючи низку питань, що розглядаються.

Труханів ж усіляко намагався образити її та продемонструвати своє гендерна перевагу. Він постійно супроводжував слова депутата знущальними коментарями.

“Слава Богу, що у вас мало можливостей. А то б ви нагородили тут, у місті. Шо, де? Де 11 мільйонів, куди всунути, що ви там говорили? Увімкніть їй мікрофон, шо вона там говорила таке? Красива, довго і ні про що”, – “жартував” Труханов.

Також він взявся “виховувати” Квасницкую і порадив їй “не лізти в чужі округу”.

Нагадаємо, Труханіо підписав скандальне розпорядження

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