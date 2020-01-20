В Україну не пустили відомих російських акторів, які повинні були виступити зі спектаклем в Одесі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише Politeka.net

Як стало відомо, 19 грудня російські актори прибутку в Запоріжжя рейсом з Варшави.

У відомстві зазначили, що один із акторської команди - Сергій Колесніков опинився в базі осіб, «засвітилися» в Криму. На цьому підставі акторові було відмовлено у в'їзді. Решта росіяни – Лариса Удовиченко, Андрій Батутин не змогли пояснити мету свого візиту в Україні.

Ще один артист – Марат Башаров в останній момент відмовився летіти в Україну, про це він повідомив в соцмережах.

У зв'язку з цим, вистава «Ідея фікс» з участю російських акторів Лариси Удовиченко, Марата Башарова і Сергія Колесникова, який повинен був пройти в Одеської музкомедії 22 січня, скасовано.

Раніше одеський активіст Дем'ян Ганул обіцяв зірвати концерт, якщо акторів пропустять в Україну. Також Дем'ян Ганул повідомляв, що у Марата Башарова є свій бізнес в Криму.

Крім Одеси виступи російських артистів були заплановані в Запоріжжі і Харкові.

Раніше ми писали, що скандально відомої російської групи "Воровайки" заборонили в'їзд в Україну на три роки

"Воровайки", які є частим гостем в «ДНР» мали намір приїхати в Україну на гастролі в лютому 2020 року. Анонси концертів бачили в Києві та Одесі.

Однак українці різко виступили проти концертного туру скандальної російської групи і вимагали негайної відміни виступів "Вороваек".

Пізніше столичний "Жовтневий палац" заявив, що відмовився підписувати договір з організаторами концерту російської групи, але так і не розповів, хто саме намагався організувати в Україні концерт.

Як повідомлялося, скандал спалахнув через українофобських загроз в псене «Вороваек»: "Курка — не птах, х*хлы — не закордон, Крим тепер ночами Порошенко сниться, Курка — не птах, х*хлы — не закордон... Якщо буде треба, заберемо Одесу".

Нагадаємо, зірка відомої групи оскандалився заявою про ситуацію в Україні.

Як повідомляла Politeka, російські зірки, які принизили українців, зібралися в Харків: "Якщо буде треба, заберемо Одесу".

Також Politeka писала, що відомий музикант закликав Путіна захопити Україну і дико осоромився: "весь Совок повернув би".