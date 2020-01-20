В Одесі розробили нове меню для школярів з безкоштовним сніданком і платним обідом

Про це в ході апаратної наради повідомила глава департаменту науки і освіти Олена Буйневич, пише Думская.

За словами чиновниці, по-початку планувалося замінити безкоштовні сніданки після другого уроку, що складаються з котлет і каші на стандартний перекус в форматі «булочка + сік», однак медики, які увійшли в комісію з питань харчування, виступили проти.

Тому було прийнято рішення вилучити з меню пакетовані соки і щоденну випічку, замінивши на нове меню.

«Туди увійдуть сирні, макаронні та картопляні запеканками. Замість соків – киселі, компоти, чаї і інші природні напої», — повідомила Олена Буйневич.

Вона зазначила, що приготування їжі буде проводитися в 70 харчоблоках, їх потужності вистачить для того, щоб забезпечити харчуванням всі 128 міських шкіл.

При цьому обіди, за словами Буйневич, будуть платними. Вони будуть коштувати для батьків 22 гривні в день. Готове меню, яке погодили з Держпродпоребслужбою.

Раніше ми писали, в школах і дитсадках Одеси дітей, чиї батьки постраждали в зоні АТО, будуть безкоштовно годувати.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет Одеської міської ради.

«В законі є перелік груп населення, яким належить така пільга, але місцеве самоврядування має право його розширити», — повідомила директор муніципального департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За словами чиновниці, безкоштовно харчуватися діти будуть починаючи з дитячого садка і до 11 класу.

«До нас зверталися члени сімей загиблих, і місто вирішив, що може надавати таку послугу. Це стосується дитячих садків, шкіл, тобто діти будуть безкоштовно харчуватися, починаючи з дитячого садка і до 11 класу. Поки їх до 20, але буде більше, тому що не кожна сім'я знає про таку можливість», -прокоментувала вона.

Нагадаємо, для дітей ввели безкоштовне харчування в Одесі: кому пощастило

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