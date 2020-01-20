В Одесі розперезалася злочинна банда, яка зображує знайомих, а потім цинічно грабує підгулявших людей

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Як розповіли місцеві правоохоронці, всі члени банди – жителі Одеси у віці від 21-го до 27 років. Вони є вихідцями з країн пострадянського простору.

Наголошується, що їх жертвами ставали відвідувачі розважальних закладів і звичайні перехожі на вулицях.

Орудували злочинці за відпрацьованою схемою.

«До відвідувачів розважальних закладів зазвичай застосовувався метод «дружніх обіймів». Дочекавшись на вулиці п'яного клієнта, чоловіки підходили до нього і, роблячи хороших знайомих, міцно стискали в обіймах Поки приголомшений чоловік приходив у себе, у неї непомітно знімали прикраси, витягували гаманці та інші цінні речі», - розповіли у відомстві.

За словами копів, якщо жертва починала розуміти, що відбувається, з ним не церемонилися і все одно відбирали майно, але вже із застосуванням сили.

«З перехожими зловмисники діяли ще більш зухвало. Несподівано зупинивши свій автомобіль у потенційної жертви, вони нападали на неї, відбирали все цінне і швидко тікали. А щоб не бути спійманими, довго не засиджувалися на одному місці, «гастролюючи» від міста до міста», - повідомили силовики.

У поліції зазначили, що орудували злочинці в Одесі, Києві та Миколаєві. На їх рахунку десять пограбувань. Зараз їх перевіряються на причетність до інших злочинів.

На даний момент всі четверо зловмисників перебувають у СІЗО і на них відкрито кримінальну справу за статтею 186 (грабіж).

Нагадаємо, пограбування банку перетворилося на бійню: багато жертв, серед них діти.

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

Також Politeka писала: небезпечна банда орудує в Одесі: «Бризкає газ в обличчя і ..»