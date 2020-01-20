В Одесі розперезалася злочинна банда, яка зображує знайомих, а потім цинічно грабує підгулявших людей
Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
Як розповіли місцеві правоохоронці, всі члени банди – жителі Одеси у віці від 21-го до 27 років. Вони є вихідцями з країн пострадянського простору.
Наголошується, що їх жертвами ставали відвідувачі розважальних закладів і звичайні перехожі на вулицях.
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Орудували злочинці за відпрацьованою схемою.
«До відвідувачів розважальних закладів зазвичай застосовувався метод «дружніх обіймів». Дочекавшись на вулиці п'яного клієнта, чоловіки підходили до нього і, роблячи хороших знайомих, міцно стискали в обіймах Поки приголомшений чоловік приходив у себе, у неї непомітно знімали прикраси, витягували гаманці та інші цінні речі», - розповіли у відомстві.
За словами копів, якщо жертва починала розуміти, що відбувається, з ним не церемонилися і все одно відбирали майно, але вже із застосуванням сили.
«З перехожими зловмисники діяли ще більш зухвало. Несподівано зупинивши свій автомобіль у потенційної жертви, вони нападали на неї, відбирали все цінне і швидко тікали. А щоб не бути спійманими, довго не засиджувалися на одному місці, «гастролюючи» від міста до міста», - повідомили силовики.
У поліції зазначили, що орудували злочинці в Одесі, Києві та Миколаєві. На їх рахунку десять пограбувань. Зараз їх перевіряються на причетність до інших злочинів.
На даний момент всі четверо зловмисників перебувають у СІЗО і на них відкрито кримінальну справу за статтею 186 (грабіж).
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