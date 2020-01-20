В Одесі зростає кількість хворих на грип і ГРВІ

Як пише Politeka.net, таку інформацію оприлюднив Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Згідно з даними, минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 4363 одесита, при цьому велику частину з них (71%) склали діти до 17 років.

У той же час медики відзначають, що захворюваність в Одесі зараз знаходиться нижче епідемічного порогу і відповідає сезонному рівню.

«У місті спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негриппозной етіології (парагрип, коронавірусу, риновіруси)», - йдеться в повідомленні.

Медики нагадують, що за появі симптомів грипу або ГРВІ слід дотримувати постільний режим.

Для того, щоб не поширювати інфекцію, не потрібно ходити на роботу, їздити в громадському транспорті, відвідувати масові заходи.

У разі захворювання необхідно звернутися до лікаря. Тільки фахівець може поставити правильний діагноз і призначити лікування. Самолікування при грипі неприпустимо, особливості безконтрольний прийом антибіотиків.

Також вони рекомендують зробити щеплення. В Україні зараз зареєстровано дві вакцини від грипу: французька "Ваксігрип Тетра" і південнокорейська "Джі Сі Флю".

Медики наголосили, що щорічна вакцинація є кращою профілактикою, оскільки зменшує ризик захворювання на грип, серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Вакцини від грипу, які доставляються в Україну, захищає від усіх актуальних штамів грипу.

Звернемо увагу, що з початку жовтня від ускладнень, викликаних грипом, в Україні померли 7 осіб. Ніхто з померлих не робив щеплення.

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