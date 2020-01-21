Таке прийде в голову не всім

В Одесі копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці

Як пише Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

За словами правоохоронців, у понеділок, 20 січня, надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.

Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.

Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.

За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.

У поліції зазначили, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Однак правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Тепер за скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Схожий випадок стався днями також в Одесі.

Ммужчину зателефонував і повідомив про замінування супермаркету.

Увечері 15 січня невідомий повідомив у міліцію про замінування супермаркету на проспекті Шевченка, 19.

Після декількох годин обстеження ніяких вибухових пристроїв фахівці не виявили.

По гарячих слідах копи затримали п'яного 47-річного «мінера».

«Чоловік зізнався, що це він залишив анонімне повідомлення про вибухівку. Він пояснив, що таким чином вирішив помститися охоронцям, які не пускали його в супермаркет», - розповіли в поліції.

Псевдо-мінера помістили в СІЗО. Йому загрожує покарання від двох до шести років в'язниці.

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