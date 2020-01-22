В мережі показали плачевний стан відділення "Укрпошти"



На це звернув увагу юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook, передає Politeka.net



На кадрах зображено відділення "Укрпошти" №88 в місті Одеса.





"Ось саме ці руїни, гордо іменуються поштовим Відділенням. Щодня сюди приходять сотні людей і з захопленням спостерігають всю цю дивовижну "Красу". По хорошому, це приміщення необхідно було відремонтувати ще років п'ять тому", - повідомив він.

Але він вказав на невеликий нюанс, який не дозволяє це зробити.

"Якщо почати ремонт таких от "Втомлених" відділень, то генеральному директорові тієї самої "Укрпошти" Ігорю Юхимовичу Смелянскому, може просто не вистачити на його двомільйонну зарплату. Ну і природно, наш "Герой" ніяк не може допустити такий непорядок. Тому і стоять по всій Україні, напівзруйновані будівлі поштових відділень, на які страшно дивитися, а ще страшніше заходити всередину. У зв'язку з цим я в черговий раз переконуюся, що мудрий Віктор Гюго все-таки виявився прав.

Рай багатих, дійсно створений з пекла бідних.", - висловився блогер.

В коментарях під постом українці обурилися не тільки станом відділення в Одесі, але і по всій Україні.

"Таких відділень багато.", "яка ганьба, а він премії отримує, тільки невідомо за що, напевно совість не народилася з ним.", "І вони по всій Україні такі", - писали під постом.

Раніше стала відома месячная зарплата гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становить близько 1,9 мільйона гривень.

Про розмір його зарплати повідомила на сторінці в Facebook перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ з посиланням на фінансовий план компанії.

"Смілянський у цьому році суттєво покращить свій добробут. Глава пошти буде отримувати зарплату у розмірі 1 886 808 гривень 30 копійок в місяць. З них 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні - щомісячна премія, 456 502 гривні - інші виплати, передбачені законодавством", - написала Кущ.

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