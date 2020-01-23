В Одесі співробітники СБУ проводять обшуки в ОДА

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Як стало відомо, чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень, закуповуючи товари для потреб департаменту.

«Державні кошти виводилися в "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольних комерційним структурам», - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що в корупційній схемі також були задіяні громадські організації та благодійні фонди. Угода реалізовувалася за допомогою посадовців одного з комунальних підприємств Одеської облради.

"В ході обшуків у службових кабінетах посадових осіб та за місцями їх мешкання, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують їх протиправну діяльність", - пояснили в СБУ.

У той же час у місцевих ЗМІ з'явилася інформація, що злочинну схему налагодила директор департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської ОДА Євгенія Волинець.

Зазначається, що обшуки проводили у неї вдома.

Губернатор Одеської області Куций Максим вже прокоментував те, що відбувається. За його словами, мова йде про події початку 2019 року, коли ОДА керував Максим Степанов.

Раніше ми писали, колишню начальницю Одеської податкової Наталю Чеботареву спіймали на хабарі і вже відпустили на свободу.

Згідно з інформацією, жінка внесла заставу у 904 тис. гривень.

При цьому гроші були внесені відразу після того, як суд обрав жінці запобіжний захід.

Зазначимо, що вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової, яку підозрюють у підкупі працівника прокуратури. Її направили в слідчий ізолятор з можливістю виходу на свободу під заставу 904 тисяч грн.

Звернемо увагу, що Чеботареву підозрюють у дачі хабара посадовій особі.

Слідство з'ясувало, що вона намагалася підкупити главу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності облпрокуратури Михайла Сербіна.

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