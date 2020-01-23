В Одеській області скоєно розбійний напад на фермера

Про це повідомляє інформаційний портал odessa.online з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався близько 18:30 вечора в середу, 22 січня, в селі Павлівка Арцизкого району

Четверо невідомих у масках увірвалися до будинку місцевого фермера і побили його.

Очевидцями нападу стали сусіди, які підняли крик, після цього зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі ВАЗ синього кольору.

Наголошується, що потерпілий знаходиться в лікарні.

Правоохоронці оголосили план перехоплення в Арцизькому районі.

«За даним фактом зараз проводяться слідчі оперативні заходи. У поліції приймають заходи по встановленню осіб причетних до розбійного нападу для подальшого затримання зловмисників, - розповіли місцеві копи.

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Так, на вулиці Разумовській в Одесі незнайомець підбіг до перехожого і зірвав з плеча сумку.

57-річний потерпілий звернувся в поліцію.

Копи недалеко від місця події помітили підозрюваного. Його затримали та вилучили сумку з речами потерпілого.

Встановлено, що 26-річний зловмисник кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж та шахрайство.

Крім того жертвою злодія стала молода мама з дитиною.

Поки жінка годувала малюка, зловмисник витягнув з коляски мобільний телефон і кинувся бігти.

Інцидент стався на одній з вулиць Приморського району.

Потерпілу, яка кликала на допомогу, почули поліцейські, які проходили неподалік.

Вони кинулися за правопорушником і затримали його. У відділі поліції 39-річний чоловік зізнався, що зважився на злочин, розуміючи, що потерпіла з дитиною на руках не змогла його наздогнати.

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