В Одеській області скоєно розбійний напад на фермера
Про це повідомляє інформаційний портал odessa.online з посиланням на місцеву поліцію.
Інцидент стався близько 18:30 вечора в середу, 22 січня, в селі Павлівка Арцизкого району
Четверо невідомих у масках увірвалися до будинку місцевого фермера і побили його.
Очевидцями нападу стали сусіди, які підняли крик, після цього зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі ВАЗ синього кольору.
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Наголошується, що потерпілий знаходиться в лікарні.
Правоохоронці оголосили план перехоплення в Арцизькому районі.
«За даним фактом зараз проводяться слідчі оперативні заходи. У поліції приймають заходи по встановленню осіб причетних до розбійного нападу для подальшого затримання зловмисників, - розповіли місцеві копи.
Раніше ми писали, злодії активно почали полювати на жителів Одеси
Так, на вулиці Разумовській в Одесі незнайомець підбіг до перехожого і зірвав з плеча сумку.
57-річний потерпілий звернувся в поліцію.
Копи недалеко від місця події помітили підозрюваного. Його затримали та вилучили сумку з речами потерпілого.
Встановлено, що 26-річний зловмисник кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж та шахрайство.
Крім того жертвою злодія стала молода мама з дитиною.
Поки жінка годувала малюка, зловмисник витягнув з коляски мобільний телефон і кинувся бігти.
Інцидент стався на одній з вулиць Приморського району.
Потерпілу, яка кликала на допомогу, почули поліцейські, які проходили неподалік.
Вони кинулися за правопорушником і затримали його. У відділі поліції 39-річний чоловік зізнався, що зважився на злочин, розуміючи, що потерпіла з дитиною на руках не змогла його наздогнати.
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