В місті Рені Одеської області пенсіонер подзвонив у всіх служби і погрожує підірвати відділення поліції, його особистість швидко встановили

Як пише Politeka.net, це повідомляє прес-служба Нацполиции Одеської області.

За словами місцевих копів, 70-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння не знайшов нічого кращого для розваги, ніж подзвонити на спецлінії 101, 102 і 103 і пригрозити підірвати будівлю поліції.

Зазначається, що особистість і місцезнаходження правопорушника встановили швидко, оскільки він майже щодня «розважається», обриваючи телефони поліцейських.

Таким чином він намагався залучити до себе увагу.

П'яного пенсіонера, який голосно лаявся і погрожував «всіх спалити», знайшли на вулиці. Природно, ніяких вибухонебезпечних предметів ні на нім, ні в будівлі поліцейського відділення не було.

«За дрібне хуліганство, появу у громадському місці в п'яному вигляді і завідомо неправдивий виклик спеціальних служб на правопорушника складено адміністративні протоколи за ст. ст. 173, 178 і 183 Купап», - повідомили в поліції.

Йому загрожує сплата штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 51 до 119 грн.

Схожа ситуація сталася днями в Одесі.

Копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці

За словами правоохоронців, у понеділок, 20 січня, надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.

Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.

Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.

За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.

У поліції зазначили, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Однак правоохоронці внесли до ЄРДР відомості по 1 ч. ст. 259 Кримінального кодексу України.

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