В Одесі терористи погрожують влаштувати цілу серію вибухів у будівлях прокуратури
На цей раз опівдні, 24 січня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, будівлі прокуратури у всіх районах міста заміновані. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, пише Рoliteka.net
Наголошується, що на всі об'єкти спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи, кінологи та працівники ДСНС.
Представник прокуратури Одеської області також підтвердив цю інформацію.
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Раніше ми писали, в Одесі копи затримали чоловіка, який заради розваги зателефонував і повідомив про замінування школи на Слободці.
За словами правоохоронців, у понеділок, 20 січня, надійшло анонімне повідомлення про можливий вибух в школі на вулиці Академіка Воробйова.
Наголошується, що поліцейські разом з вибухотехніками, кінологами, патрульними і рятувальниками обстежили будівлю школи і прилеглу територію, але жодних вибухових речовин та пристроїв не знайшли.
Як з'ясувалося пізніше, до цього виявився причетним 62-річний одесит, який залишив неправдиве повідомлення.
За словами лжеминера, він був п'яний і таким чином вирішив розважитися.
У поліції зазначили, що чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.
Однак правоохоронці внесли до ЄРДР відомості по 1 ч. ст. 259 Кримінального кодексу України.
Ще один "жартівник" подзвонив у всіх служби і погрожує підірвати відділення поліції, його особистість швидко встановили
За словами місцевих копів, 70-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння не знайшов нічого кращого для розваги, ніж подзвонити на спецлінією 101, 102 і 103 і пригрозити підірвати будівлю поліції.
Зазначається, що особистість і місцезнаходження правопорушника встановили швидко, оскільки він майже щодня «розважається», обриваючи телефони поліцейських.
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