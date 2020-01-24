Що відомо про перевертня в погонах

В Одеській області викрили банду розбійників, очолювану поліцейським

Як пише Politeka.net, таку інформацію оприлюднила прес-служба обласної ГУНП.

Як стало відомо, діючого та колишнього співробітника поліції затримали сьогодні під час вчинення розбійного нападу на фермера з Окнянского району Одеської області.

«В поліцію надійшла інформація про те, що 27-річний співробітник підрозділи спецпризначення поліції разом з 29-річним чоловіком, який звільнений з рядів правоохоронних органів у 2019 році, і ще двома невстановленими особами намагається організувати розбійний напад на місцевого фермера для заволодіння його засобами», - йдеться в повідомленні.

Копи затримали перевертня в погонах в його будинку, тим самим попередивши напад на фермера.

А його спільника накрили в Одесі, коли він чекав інших бандитів, щоб розділити награбоване. При цьому місце знаходження ще двох учасників злочину поки встановлюється слідством.

У відомстві зазначили, що 27-річний старший сержант в змові з 30-річним колишнім поліцейським і двома цивільними особами розробили план розбійного нападу на будинок подружжя, які проживають в Окнянском районі Одеської області.

«Спільники підготували засоби маскування, знаряддя для вчинення злочину, зброю і розподілили ролі. Дочекавшись півночі, зловмисники пішли „на справа“. Один з них (співробітник поліції) переліз через паркан і через вхідні двері проник в приватний будинок. Однак відразу ж опинився в руках співробітників Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполиции. На нього наділи наручники», - розповіли копи.

У затриманого виявлено та вилучено службове посвідчення працівника поліції, спеціальний поліцейський жетон, пістолет з гумовими набоями, викрутка, рулон скотчу, рукавички, шкарпетки, надіті поверх взуття. У час обшуку за місцем проживання вилучено паспорт, водійське посвідчення, банківські карти.

Зараз вирішуються питання про оголошення затриманим особам про підозрі і обрання їм запобіжних заходів.

Також перевіряється причетність зловмисників до скоєння інших аналогічних злочинів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 187 КК України

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