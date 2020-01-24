Морська охорона отримала унікальне устаткування із США більш ніж на мільйон доларів

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це рятувальне спорядження для екіпажів корабельно-катерного складу і бійців відділів спеціальних дій, всього налічується більше 3 тисяч найменувань.

Наголошується, що офіційна церемонія відбулася в Одесі на морвокзалі.

«Унікальність обладнання в тому, що ми отримаємо кошти для забезпечення безпеки кожного військовослужбовця", - заявив начальник управління морської охорони.

Він зазначив, що це індивідуальні аварійні костюми, системи захисту органів дихання і здоров'я, індивідуальні дозиметри. Ми також отримали тактичну обладнання для виявлення заборонених предметів, нелегальних мігрантів та іншої контрабандної діяльності.

Звернемо увагу, що серед спорядження – наручні GPS-навігатори, портативні газоаналізатори стану повітря, оглядові дзеркала, рації, ліхтарі, костюми і більш складне устаткування.



Всі бійці морської охорони отримали два види захисних костюмів.

Представники США запевнили, що і надалі будуть допомагати ДПСУ.

Раніше ми писали, Україна домовилася про спільні навчаннях з НАТО, які будуть проходити в Одесі.

Спільний документ підписали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник генсекретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Беттіна Каденбах в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Вчення по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Незламна стійкість - 2020" заплановано на 5-9 жовтня цього року.

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