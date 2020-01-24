В Одесі затримали небезпечну банду клофелінщиків

Як пише Politeka.net, таку інформацію оприлюднила прес-служба Національної поліції в Одеській області.

Наголошується, що усі члени злочинної етнічної групи спеціалізувалися на грабежах і розбійних нападів з використанням лікарського препарату клофеліну.

Правоохоронці розповіли, що в кінці грудня минулого року до них звернулася одеситка двоє чоловіків заволоділи її майном і речами її знайомого. До з одним з зловмисників пара познайомилася під час спільного відпочинку в розважальному закладі Одеси. Більше жінка нічого не пам'ятала.

«Оперативники вилучили відео з камер спостереження. Проаналізувавши відеоматеріали, поліцейські встановили щохвилини маршрут і дії зловмисників», - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що один з зловмисників навмисно спровокував конфлікт з постраждалими, а потім запропонував примиритися і продовжити спільний відпочинок у іншому розважальному закладі. Після відпочинку вони вийшли з заклади і сіли в автомобіль, який вже кілька годин чекав їх біля ресторану.

Потім постраждалих в несвідомому стані висадили на одній з вулиць міста без грошей, верхнього одягу, банківських карт і мобільних телефонів.

Виявилося, що організатор і один з учасників злочинної банди є підсудними у справах за вчинення грабежу, розбійного нападу і вимагання.

У ході спецоперації затримали організатора та двох учасників злочинної групи.

У відомстві повідомили, що в автомобілі одного з фігурантів поліцейські знайшли кілька гранат. На допомогу до бандитам на місце події приїхала група підтримки, яка намагалася його звільнити.

На даний момент всі члени угрупування затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомили підозрі на ч. 3 ста. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У поліції підкреслюють, що тільки за останні кілька місяців на території області було скоєно не менше 10 крадіжок особистого майна з подібною схемою. Затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території регіону.

Нагадаємо, гучне пограбування стався в Одеську область: по тривозі піднято Нацгвардія, фото

Як повідомляла Politeka, пенсіонер вчинив зухвале пограбування на Одещині.

Також Politeka писала, Одесу накрила хвиля пограбувань: подробиці приводять в заціпеніння