Центр Одеси завмер у заторах через ремонтні робіти
Про це повідомляє інформаційний портал usionline.com.
Зокрема, на вулиці Гімназичній сталася аварійна ситуація, куди з'їхалися комунальники “Телпоснабжения міста Одеси”.
Вони пригнали важку техніку. Робочі розкурочили асфальт і шукають поломку. Розрите місце огородили попереджувальними знаками.
Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу зі «слугою народу»: «Щоб ви всі...»
«Мати чесна!»: українська делегація наробила шуму в Давосі, ганьба потрапила на камеру
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
Володимир Кличко відправив у нокаут Уайлдера: екс-тренер українця розкрив деталі
Деякі водії, намагаючись об'їхати огорожу, виїхали на тротуар. Але все одно утворилися затори, які розтягнулися від ділянки на вулиці Мечникова до Французького бульвару.
Раніше ми писали, в Одесі два водія вирішили з'ясувати свої стосунки на кулаках прямо на проїжджій частині, у результаті чого утворилася пробка.
На вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».
«Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав на своєму авто», — йдеться у публікації.
Однак розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.
Також ми писали, пенсіонерки затіяли бійку у громадському транспорті на очах у пасажирів.
Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.
Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.
Нагадаємо, цинічний маршрутчик образив багатодітну матір з малюками, Одеса в люті: «двічі за день»
А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри ПП: "все розкидане по узбіччі"
Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП стався в Одесу, авто розкидало по трасі, багато швидких.