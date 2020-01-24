Центр Одеси завмер у заторах через ремонтні робіти

Про це повідомляє інформаційний портал usionline.com.

Зокрема, на вулиці Гімназичній сталася аварійна ситуація, куди з'їхалися комунальники “Телпоснабжения міста Одеси”.

Вони пригнали важку техніку. Робочі розкурочили асфальт і шукають поломку. Розрите місце огородили попереджувальними знаками.

Деякі водії, намагаючись об'їхати огорожу, виїхали на тротуар. Але все одно утворилися затори, які розтягнулися від ділянки на вулиці Мечникова до Французького бульвару.

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На вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

«Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав на своєму авто», — йдеться у публікації.

Однак розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.

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Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.

Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.

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