В Одесі поставили новий банкомат, до якого важко дотягнутися
В Одесі на вулиці Добровольського, 86 поставили новий банкомат «Приватбанку». Але щоб його використовувати, будуть потрібні деякі зусилля. Він призначений тільки для високих людей. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
Пристрій встановлено на рівні вікна першого поверху будинку.
"Нарешті, не потрібно буде нагинатися, щоб зняти гроші з картки! Правда, людям з нормальним ростом доводиться використовувати свої навички альпінізму і балансування", – пишуть в соцмережі.
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Нагадаємо, що банкомати «Приватбанку» звинуватили в крадіжці. Так, банкомати Приватбанку видають суму, меншу просить клієнт, але з картки гроші знімаються.
Раніше повідомлялося, що клієнти Приватбанку скаржаться на випадки, коли банкомати буквально «з'їдають» грошові кошти.
Як розповів один з них, під час поповнення картки термінал різко перестав працювати, проте гроші так і не були переведені.
«Термінал з'їв 3 тисячі гривень і просто вирішив сказати - я більше не працюю. Що б отримати ці гроші, потрібно зробити картку Приватбанку. Жирний, жирний мінус банку. Ніколи вас не поважав і поважати не буду», - уточнив клієнт.
Також ми писали про те, що в Україні банки за останні 12 років скоротили кількість відділень з 21 тисячі до 8 тисяч одиниць. У 2008 році в Україні працювало 21 089 відділень банків. На 2020 рік їх залишилося всього 8 002 відділення. У минулому році кількість відділень зменшилась на 507 відділень.
Найбільше скоротив свої відділення "Ощадбанк" - з більш, ніж шести тисяч до 2,7 тисяч відділень. У "Привату" залишилося 1928 відділень банку.
Експерти впевнені, що причиною закриття банків і відділень є глобальна тенденція цифровізація послуг. Українці, як і клієнти по всьому світу, перестають ходити у відділення, користуюся при цьому послугами в мережі.
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Нагадаємо, що ПриватБанк обнуляє рахунку та виставляє українцям борги на десятки тисяч.
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