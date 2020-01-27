Жителі Одеси не можуть повернутися додому з Туреччини

Причиною стало те, що компанія Turkish Airlines скасувала рейси з Стамбула через туман, який накрив Одесу, пише Думська у понеділок, 27 січня.

Як розповіли одесити, які застрягли в стамбульському аеропорту, всього там ночувало близько 120 людей. «Турецькі авіалінії» перенесли всіх пасажирів на рейс в 13 годин.

«Вже два рейсу «Турецьких авіаліній» скасували. Вчорашній 00:15 і в сьогоднішній 9:30. Десятки пасажирів з двох рейсів застрягли в аеропорту. Вже 15 годин чекаємо. Ночували тут. Зараз рейс перенесли на 13:00.»

При цьому пощастило пасажирам нічного рейсу з Праги авіакомпанії «Чеські авіалінії». Їх Airbus-319 близько 6 години ранку підійшов до Одесі, але пілоти не зважилися йти на посадку. Тільки через годину, покружлявши в зоні очікування, їм вдалося приземлитися.

Раніше ми писали, туристи з Одеси застрягли в аеропорту Італії і вже 3 дні не можуть вилетіти додому.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук юрист - консультант Володимир Біленький, який розмістив на додачу фотографії, зроблені в аеропорту Неаполя.

Він повідомив, що близько 200 українців застрягли в аеропорту із-за проблем в авіаперевізника Ernest Airlines.

Згідно з інформацією компанії , всі рейси закінчуються 13 січня, проте вже 9 січня пасажири рейсів Неаполь-Київ і Рим-Одеса не змогли відлетіти додому. Їх кілька разів вивозили в автобусі до літака і повертали назад. Потім одеситам запропонувати проїхати в Неаполь, так як Рима вже вильотів не буде.

У компанії повідомили, що останній рейс в Україну з Італії буде саме з Неаполя, проте в очікуванні цього рейсу пасажири провели вже три доби в аеропорту і в довколишніх готелях.

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