Військовослужбовець з Одеської області поліг у боях в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі
Про це пише Politeka.net, з посиланням на інформацію українського мілітарного порталу.
Повідомляється, що 26 січня механік 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу Євген Щуренко загинув від ворожої кулі під селом Красногорівка Донецької області.
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Його машину обстріляли терористи з станкового протитанкового гранатомета СПГ-9. Механік помер на місці, ще один військовослужбовець отримав поранення.
Наголошується, що Євген народився в Кілії Одеської області, сьогодні бійцеві повинно було виповнитися 42 року.
26 січня, Україна втратила ще одного захисника на Донбасі.
Як стало відомо, молодий командир ВСУ Антон Хоба героїчно загинув в зоні ООС.
Також ми писали, у зоні бойових дій на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади.
Про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці.
«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл зі стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через декілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що загиблому було 23 роки.
Крім того, ми писали ще про одну втрати в одеській бригаді.
Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.
Сержант Віталій Носкевич загинув вчора, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.
«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.
Крім того, український боєць з Чорноморська Андрій Батін загинув у зоні бойових дій на Донбасі.
Нагадаємо, молодий боєць з одеської бригади віддав життя за Україну: трагічні подробиці
Як повідомляла Politeka, окупанти отримали по зубах від ВСУ за мінометний пекло: «великі втрати», деталі.
Також Politeka писала, боец з одеської бригади віддав життя за Україну: трагічні подробиці