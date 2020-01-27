У вівторок, 28 січня, багато жителів Одеси  залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті  "Одесаобленерго". пише  Politeka.net

Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.

 Електроенергія уде відсутня на Південно-західному масиві, на  Таїрове,   інших районах міста. електромереж.

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Сообащается, що електропостачання буде відключено за наступними адресами:

1-я лінія

Повністю

З 09:00 за 19:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

Повністю

З 09:00 за 19:00

3-я Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 за 19:00

4-я лінія 8 Березня

Повністю

З 09:00 за 19:00

5-а Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 за 19:00

6-ої ст. Люстдорфської дороги

29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54

З 09:00 за 19:00

6-ої ст. Люстдорфської дороги

30, 32, 34, 36, 38

З 09:00 за 19:00

6-ої ст. Люстдорфськой дороги

40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44

З 09:00 за 19:00

Нет света

Академіка Корольова вулиця

64, 64А, 64Б, 50А

З 09:00 за 19:00

Ільфа і Петрова вулиця

9

З 09:00 за 19:00

Костанді вулиця

172, 205, 199а

З 09:00 за 19:00

Раніше ми писали, з вівторка, 28 січня, всі школи Одеси закривають на двотижневий каратин

Таке рішення прийняли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міськради.

Всіх учнів відправлять на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді зазначили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

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