У вівторок, 28 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики
Така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго". пише Politeka.net
Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.
Електроенергія уде відсутня на Південно-західному масиві, на Таїрове, інших районах міста. електромереж.
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Сообащается, що електропостачання буде відключено за наступними адресами:
1-я лінія
Повністю
З 09:00 за 19:00
14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги
Повністю
З 09:00 за 19:00
3-я Суворовська вулиця
Повністю
З 09:00 за 19:00
4-я лінія 8 Березня
Повністю
З 09:00 за 19:00
5-а Суворовська вулиця
Повністю
З 09:00 за 19:00
6-ої ст. Люстдорфської дороги
29, 31, 33, 33а, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54
З 09:00 за 19:00
6-ої ст. Люстдорфської дороги
30, 32, 34, 36, 38
З 09:00 за 19:00
6-ої ст. Люстдорфськой дороги
40, 46а, 42а, 41, 44А, 46, 40Б, 42, 46А, 40А, 45, 48, 43, 44
З 09:00 за 19:00
Академіка Корольова вулиця
64, 64А, 64Б, 50А
З 09:00 за 19:00
Ільфа і Петрова вулиця
9
З 09:00 за 19:00
Костанді вулиця
172, 205, 199а
З 09:00 за 19:00
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