У вівторок, 28 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго". пише Politeka.net

Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.

Електроенергія уде відсутня на Південно-західному масиві, на Таїрове, інших районах міста. електромереж.

Сообащается, що електропостачання буде відключено за наступними адресами:

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

З 09:00 за 19:00

Костанді вулиця

172, 205, 199а

З 09:00 за 19:00

Раніше ми писали, з вівторка, 28 січня, всі школи Одеси закривають на двотижневий каратин

Таке рішення прийняли чиновники на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Одеської міськради.

Всіх учнів відправлять на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ.

У міськраді зазначили, що дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.