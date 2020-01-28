Мешканців Одеси та області попередили про небезпечних погодних умовах

Через циклон, який перемістився з заходу на одеський регіон, відбулося погіршення погоди. Густий туман і слизька дорога збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод. Про це пише Politeka.net , з посиланням на прес-службу регіональної Нацполиции.

«Просимо всіх учасників дорожнього руху бути гранично уважними та обережними, суворо дотримуватись правил дорожнього руху.

Водіїв закликаємо не робити різких маневрів, рухатися з помірною швидкістю і включеними фарами, дотримуватися безпечної дистанції, пам'ятати про взаимовежливости», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в поліції закликають пішоходів не піддавати себе небезпеки - переходьте дорогу лише по пішохідних переходах і на зелене світло, заздалегідь переконавшись у відсутності поблизу транспортних засобів.

«Пам'ятайте, що при поганій видимості водії можуть не помітити вас в тумані і не встигнути загальмувати на слизькій дорозі», - звернулися до поліції.

Будьте пильні і відповідальними за себе і своїх близьких, зазначили в прес-службі ГУНП.

Тим часом метеорологи повідомили, що у вівторок, 28 січня, погода в Одесі буде дощовою.

В Одесі на протязі всього дня буде стояти хмарна погода. Сильний сніг йтиме вночі та вранці. Вдень він ослабне і до вечора закінчиться.

Також вночі і вранці прогнозується туман. Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

За Одеській області синоптики обіцяють хмарність. Дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, люта стихія загрожує Одесі: синоптики зробили попередження

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»