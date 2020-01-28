В Одеській області в останні вихідні січня браконьєри вирішили відкрити полювання на зайців у природному заповіднику і жорстко поплатилися

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук заступник директора нацпарку ««Тузлівський лимани» Іван Русев, пише Politeka.net

За його словами, на територію національного заповідника біля кордону заїхала група браконьєрів на автомобілі «Нива». Вони вийшли біля берега лиману почали стріляти по качкам, гусям, де відпочивали птахи і по краснодзьобим казаркам.

Служба охорони національного парку, яка здійснювала патрулювання заповідної території, оперативно зреагувала на стрілянину і затримала порушників.

«При цьому, щоб зупинити любителів дичини, захисникам природи довелося йти на ризик і вдаватися до жорстких заходів. Одного з інспекторів, преграждавшему шлях автомобілю, який намагався покинути місце злочину, довелося «прокотитися» на капоті браконьєрської «Нива», а не розгублений начальник служби охорони встиг пробити шини цього автомобіля», - розповів еколог.

Русев зазначив, що група поліцейських, яка прибула на місце, підтвердила порушників повноваження служби охорони національного парку в частині складання протоколів на браконьєрів і вилучення у них зброї.

Так, на чотирьох мисливців були оформлені відповідні протоколи, які будуть передані в суд, а вилучені рушниці передані на зберігання в поліцію.

Крім того, одного з фігурантів цієї історії вже неодноразово попереджали про заборону на полювання в межах парку та відповідному покарання, але хобі влаштовувати полювання в заповідних територіях, багатих на пернату дичину, перемогло.

«Залишається сподіватися, що покарання, яке визначить суд, допоможе горе-мисливцеві стати законослухняним і надалі він буде стріляти виключно на території мисливських угідь», - додав в ув'язненні вчений.

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