Люди побоюються за своє життя і життя дітей

В Одесі невідомі стріляють по житловим будинкам

Мешканці будинку за адресою Філатова, 64 стурбовані за своє життя через регулярні обстріли по вікнах.

Тривожною інформацією поділилася одеситка Зоя Генова в місцевому Фейсбук-співтоваристві «Чорний список», пише Politeka.net

Жінка припускає, що постріли здійснюються з будинку навпроти Філатова, 66.

«Перших два постріли були 25 січня 2020 року близько 21:00, на 5-му поверсі, стріляли в 2 вікна, в кімнаті був дитина, який, звичайно ж, злякався. Другий постріл був у середу, 29.01.20 в 17:00 поверхом нижче, на 4-му поверсі так само потрапили у вікно, літня жінка злякалася», - розповідає одеситка.

Повідомляється, що в першому і в другому випадку викликали патрульну поліцію і правоохоронці прийняли заяву.

«Справу передали дільничному Малиновського району, той надіслав вчора курсантів, мотивуючи тим, що йому ніколи займатися такою нісенітницею, курсанти були схожі за будинком 2 хвилини і пішли... про те, щоб вони когось опитали, думаю, навряд чи, йшлося, т. к. попрямували зовсім в іншу сторони від дому», - повідомляє одеситка.

Одесити стурбовані за своє життя і життя своїх дітей.

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Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, стрілянина сталася в Суворовському районі міста.

В поліцію зателефонував чоловік і заявив, що в ході сварки його знайомий з вогнепальної зброї кілька разів вистрілив в іншого чоловіка.

По прибуттю на місце події патрульні викликали медиків і отримавши опис порушника, передали орієнтування всім екіпажам.

Далі при патрулюванні прилеглої території, неподалік від місця злочину поліцейські побачили чоловіка, який підходив під опис стрілка. Помітивши копів, він кинувся в біга.

«Поліцейські наздогнали передбачуваного злочинця. При затриманні чоловік чинив опір, але завдяки злагодженим діям інспекторів був затриманий. При поверхневій перевірки у порушника патрульні виявили: предмет, схожий на вогнепальну зброю, близько 100 патронів і три ножа», повідомили в прес-службі.

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