Жителі найбільшого району Одеси простояли в багатогодинному заторі через свавілля, яке влаштували водії фур
Про інцидент повідомив очевидець Сергій Жук на своїй сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net
Він розповів, що багато жителів селища Котовського вранці, 30 січня, простояли у великій пробці на вулиці Отамана Головатого через великовантажних автомобілів, припаркувалися у два ряди, не зважаючи на заборонні знаки.
«Тисячі одеситів, жителів селища Котовського сьогодні вранці в пробці декілька годин змушені добиратися на роботу через вантажні автомобілі, які вже ‼️два ряди‼️ стоять на вулиці Отамана Головатого під заборонні знаки дорожнього руху!», - написав він і оприлюднив фото і відео на додачу своїх слів.
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Зазначимо, що така ситуація складається не вперше і раніше питання з фурами вирішувалося після втручання чиновників.
В коментарях користувачів мереж обурив беззаконня, яке творять водії фур, однак люди не бачать вирішення цієї проблеми через кришування.
«Ці вантажівки знають, що їм нічого не буде, "дах" є))», «Висять знаки , звернула увагу . Але через 50 метрів смуги зайняті фурами і дійсно їм нічого не буде»,- пишуть в мережі.
Раніше ми писали, в Одесі два водія вирішили з'ясувати свої стосунки на кулаках прямо на проїжджій частині, у результаті чого утворилася пробка.
На вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».
«Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав на своєму авто», — йдеться у публікації.
Проте розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.
Нагадаємо, цинічний маршрутчик образив багатодітну матір з малюками, Одеса в люті: «двічі за день»
А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри НП: "все розкидане по узбіччі"
Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП стався в Одесу, авто розкидало по трасі, багато швидких.