Жителі найбільшого району Одеси простояли в багатогодинному заторі через свавілля, яке влаштували водії фур

Про інцидент повідомив очевидець Сергій Жук на своїй сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net

Він розповів, що багато жителів селища Котовського вранці, 30 січня, простояли у великій пробці на вулиці Отамана Головатого через великовантажних автомобілів, припаркувалися у два ряди, не зважаючи на заборонні знаки.

«Тисячі одеситів, жителів селища Котовського сьогодні вранці в пробці декілька годин змушені добиратися на роботу через вантажні автомобілі, які вже ‼️два ряди‼️ стоять на вулиці Отамана Головатого під заборонні знаки дорожнього руху!», - написав він і оприлюднив фото і відео на додачу своїх слів.

Зазначимо, що така ситуація складається не вперше і раніше питання з фурами вирішувалося після втручання чиновників.

В коментарях користувачів мереж обурив беззаконня, яке творять водії фур, однак люди не бачать вирішення цієї проблеми через кришування.

«Ці вантажівки знають, що їм нічого не буде, "дах" є))», «Висять знаки , звернула увагу . Але через 50 метрів смуги зайняті фурами і дійсно їм нічого не буде»,- пишуть в мережі.

Gepostet von Жук Сергей am Donnerstag, 30. Januar 2020

Раніше ми писали, в Одесі два водія вирішили з'ясувати свої стосунки на кулаках прямо на проїжджій частині, у результаті чого утворилася пробка.

На вулиці Балківській в районі автовокзалу, водій «Nissan Juke» підрізав «Chevrolet».

«Розлючений водій «Chevrolet» кинув свій автомобіль на середній смузі і напав на кривдника, який зачепив бічне дзеркало його машини. Спочатку він напав на водія «Nissan Juke», який намагався сховатися від напав на своєму авто», — йдеться у публікації.

Проте розлючена водій зумів відкрити двері, завдав кілька ударів водія Ніссана і по автомобілю. Після чого збирався їхати, але потерпілий вийшов з машини і жбурнув у «Chevrolet» каменем.

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А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри НП: "все розкидане по узбіччі"

Також Politeka повідомляла, що масштабне ДТП стався в Одесу, авто розкидало по трасі, багато швидких.