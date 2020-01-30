Подарунок від дочки, вартістю 600 тисяч гривень отримав мер Одеси Геннадій Труханов

Ця інформація вказана в е-декларації одеського голови, пише Politeka.net

Згідно з декларацією, Геннадій Труханов отримав 17 січня 2020 року "подарунок у негрошовій формі" від Катерини Труханової вартістю 600 тис. грн.

Що саме подарувала дочка на 55-річчя, мер не уточнює.

Звернемо увагу, що в минулому році Труханов також отримав подарунок від дочки – на 85 тисяч. Іншого доходу, крім 18 гривень відсотків у банках, мер не декларував.

Дочку мера, Катерина має зареєстрований в Одесі бізнес по дизайну, разом з близьким до сім'ї бізнесменом Андрієм Іванчо володіє компанією з оренди та експлуатації нерухомості.

При цьому сам Геннадій Труханов офіційно не має часток ні в якому бізнесі.

Раніше стало відомо, скільки заробив за минулий рік Геннадій Труханов на посаді мера Одеси.

За даними виконавчого комітету одеської міськради, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахувань меру склала 224 тисячі 863 гривні 85 копійок з яких:

сума оплати за посадовим окладом - 134 тисячі 319 гривень 9 копійок;

сума оплати відпустки - 15 тисяч 222 гривні 14 копійок;

сума оплати праці за час проведений у відрядженнях - 25 тисяч 883 гривні 54 копійки;

надбавки за вислугу років - 41 тисяча 892 гривні 33 копійки;

надбавки за ранг - 5 тисяч 322 гривні і 5 копійок;

індексація заробітної плати - 452 гривні 36 копійок;

сума виплат за листком непрацездатності - 1 тисяча 772 гривні 34 копійки;

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