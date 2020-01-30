Одеса пропала в рейтинг міст з найбільш завантаженим автомобільним рухом у світі

Як пише Politeka.net,про це свідчить індекс трафіку TomTom за 2019 рік.

За даними компанії, Одеса опинилася на 18-му місці в рейтингу міст з найбільш напруженим рухом. При цьому було проаналізовано рух 416 містах 57 країн світу.

Зазначається, що Одеса потрапила в цей аналіз вперше, тому даних в порівнянні з попередніми роками немає.

З українських міст у список, крім Одеси, входить Київ — на 12-му місці, Харків — на 29-му, Дніпро — на 48-м.

Згідно з інформацією TomTom, в минулому році перевантаженість доріг в Одесі склала 47%.

Найбільш напружений трафік спостерігався по вівторках о 18:00-19:00. Проте в цілому протягом дня найбільша завантаженість доріг була по п'ятницях. Найменш завантаженим днем року була неділя, 28 квітня. Найбільш завантаженим — вівторок, 24 грудня.

Раніше ми писали, центр Одеси завмер у заторах через ремонтних робіт.

зокрема, на вулиці Гімназичній сталася аварійна ситуація куди з'їхалися комунальники “Телпоснабжения міста Одеси”.

Вони пригнали важку техніку. Робочі розкурочили асфальт і шукають поломку. Розрите місце огородили попереджувальними знаками.

Деякі водії, намагаючись об'їхати огорожу, виїхали на тротуар. Але все одно утворилися затори, які розтягнулися від ділянки на вулиці Мечникова до Французького бульвару.

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А ще Politeka писала, фура на ходу перекинулася під Одесою, кадри ПП: "все розкидане по узбіччі"

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