В Одесі відреагували на інформацію, яку поширюють в мережі про небезпеку зараження китайським коронавірусом з-за низької якості питної води

Спростування оприлюднила прес-служба філії «Інфоксводоканал», пише Politeka.net

Співробітники водоканалу заявили, що ці повідомлення містять недостовірну інформацію та носять провокативний характер.

"На сьогоднішній день водопровідна вода, що постачається споживачам з річки Дністер, відповідає усім діючим Державним санітарним нормам та вимогам. Якість води перевіряється цілодобово за більш ніж 55 показниками, крім того її безпека була підтверджена останніми результатами аналізів "Одеського лабораторного центру Моз України", – йдеться у повідомленні.

У філії закликали одеситів не піддаватися на провокації і не впадати в паніку.

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В Одесі посилені заходи санітарної безпеки у зв'язку з глобальним поширенням смертельно небезпечного коронавіруса.

Так, головам районних державних адміністрацій (РДА), міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад (ВІДГ) доручено затвердити госпітальні бази для надання медичної допомоги можливим постраждалим. Також повинні бути виділені додаткові кошти для закупівлі медичного обладнання, ліків та респіраторів.

Крім того, в Одеській області будуть працювати спеціальні бригади швидкого реагування для транспортування хворих коронавірусом. Під особливий контроль влади взяли найбільший ринок регіону – "7 кілометр", де продається багато товарів з Китаю і працює багато китайських громадян.

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