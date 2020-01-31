Це ще гірше, ніж відключення світла і води

Десятки тисяч жителів Одеської області залишилися без інтернету через аварію

Про це пише місцевий інформаційний портал «Топор» з посиланням на прес-службу «Укртелекому».

Згідно з інформацією, розрив оптоволоконного кабелю компанії «Укртелекому» відбувся в районі Миколаївки-Новоросійської.

Повідомляється, що через аварію без доступу до інтернету залишилися кілька тисяч чоловік в Арцизькому, Саратському та Тарутинському районах.

Ремонтні служби вже працюють над відновленням зв'язку.

Раніше ми писали, нещодавно користувачі мобільного оператора «Київстар» почали активно скаржитися на систематичні збої в роботі

зокрема, користувачі відзначали, що у них не працює інтернет, а також постійно пропадає зв'язок. Дана ситуація змушує людей масово відмовлятися від послуг мобільного оператора.

При цьому на офіційному сайті зауважень щодо роботи «Київстар» накопичилося досить багато.

В коментарях розгнівані користувачі відзначають, що у них низька швидкість, навіть незважаючи на те, що за послугу була заплачена повна вартість.

Також у коментарях часто пишуть про те, що зв'язатися з операторами для будь-якої консультації не представляється можливості: до них практично ніколи не можна додзвонитися, а якщо це і вдається, то проблема, як правило, не вирішується:

«Два дні дзвоню, щоб перевірили чому немає мобільного інтернету, всім по барабану! Гроші взяли сповна, а послуги немає! Чекаю сьогодні, якщо ні, то відмова від усіх послуг «Київстару» і моя сім'я теж перестає користуватися», - обурюються люди.

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