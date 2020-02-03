Завдяки шкільному карантину в Одесі знизилося число хворих на грип та ГРВІ

Як пишуть місцеві ЗМІ, про це повідомила в ході апаратної наради в міськраді заступник начальника гордепартамента охорони здоров'я Надія Гончаренко.

За її словами, на початку минулого тижня на відповідному лікуванні в Одеській інфекційній лікарні перебували 107 осіб (85 — неповнолітні), а в даний час — вже 94, у тому числі 81 дитина.

«За останню добу було госпіталізовано 30 осіб, включаючи 19 дітей, при цьому раніше кількість госпіталізованих доходило і до 38», - розповіла Гончаренко і підкреслила, що зараз в наявності позитивна тенденція, яка безпосередньо пов'язана з нещодавнім введенням карантину в школах.

Також чиновниця заспокоїли одеситів, повідомивши, що поки в місті немає жодного хворого новим китайським вірусом.

Нагадаємо, що з 28 січня всі школи Одеси закрили на двотижневий каратин.

Всіх учнів відправили на вимушені канікули у зв'язку з перевищенням в Одесі епідпорогу за кількістю хворих на грип і ГРВІ. Дане рішення – превентивна міра, щоб не допустити поширення інфекції.

Також ми писали, в Одесі розгорівся скандал з п'ятизірковим готелем «Каліфорнія», який відмовився приймати туристів з Китаю через коронавіруса.

Відповідна заява з'явилася на стійці реєстрації в готелі, повідомив на сторінках соцмереж одесит Борис Баркар.

"Приносимо свої вибачення, але проживання у готелі гостей з Китаю заборонено", – йдеться у оголошенні російською та англійською мовами.

По всій видимості, це пов'язано із загрозою поширення коронавіруса.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

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