В Одесі активісти і студенти демонтували останній барельєф одіозному радяньському маршалу Георгію Жукову на будівлі місцевого вузу

Про це повідомляють одеські ЗМІ. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Він висів на стіні будинку № 62 по вул. Новосельського, де розміщується гуртожиток і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова.

Наголошується, що патріотичні організації вже п'ять років домагалися демонтажу барельєфа у відповідності з законом про декомунізацію, однак у вузі повідомили, що меморіальна дошка Жукову не знаходиться на балансі університету.

Тому активісти і студенти цього вузу вирішили взяти справу в свої руки і самостійно провести демонтаж барельєфа, однак їм навіть намагалися перешкодити проросійські громадяни під керівництвом депутата облради Богдана Гиганова. Уточнюється, що бійки справа не дійшла. В результаті барельєф вивезли на машині в невідомому напрямку.

Раніше , активісти патріотичних організацій знесли барельєф кривавому диктатору Георгію Жукову на стіні будівлі обласного військкомату на вулиці Канатній, 87. Це зробили представники громадської організації «Національний спротив».

На місце демонтажу прибула патрульна поліція, однак активісти висунули їм дозвільні документи на знесення пам'ятного знака.

У підсумку барельєф одіозному воєначальникові був остаточно демонтовано.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов негативно сприйняв знесення барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову, назвавши його «відвертим плювком в обличчя одеситам».

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