Як виглядає місто після снігопаду

В останній місяць зими Одесу нарешті-таки вкрив довгоочікуваний сніг

В ніч на 6 лютого в результаті рясних опадів вулиці міста повністю сховалися під снігом, а паркові зони перетворилися на білі поля.

Одесити закутались у свій теплий одяг від сильного вітру і вийшли раніше на вулицю, щоб насолодитися таким рідкісним для нашого регіону і довгоочікуваним природним явищем, як сніг.

Фотографії засніженого міста опублікувало місцеве видання УСІ .

Раніше ми писали, через ускладнення погодних умов: шквальний вітер, налипання мокрого снігу, в Одеській області було знеструмлено 137 населених пунктів, повідомляє прес-служба регіонального ДСНС.

Зараз до відновлення електроенергії залучено бригади обленерго.

Крім того, було прийнято рішення тимчасово обмежити рух вантажівок з 3.30 6 лютого на трасі Одеса-Рені.

В ніч на 6 лютого розбурхана стихія наробила чимало лиха і в Одесі.

Тільки за одну ніч були повалені 38 дерев по всіх районах міста. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова міського департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

За словами керівника, комунальники працювали всю ніч, розчищаючи Одеси від снігу.

Він зазначив, що станом на 7 ранку дороги в місті проезжаемы, працюють всі маршрути громадського транспорту, активно прибираються тротуари.

«Це все при тому, що за ніч випало 18,5 см опадів, а в цілому за дві доби кількість опадів практично в півтора рази перевищує місячну норму! І місто з цим в цілому непогано впорався!», - повідомив Жеман.

Зазначимо, що синоптики попереджали про ускладнення погодних умов на 5-6 лютого на території одеського регіону. Це пов'язано зі зміщенням активного південного циклону.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото засніженої Одеси

Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.

Також Politeka писала, найсильніший шторм зруйнував одеські пляжі, кадри наслідків