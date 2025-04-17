Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня синоптики попередили про невелике потепління.

Прогноз погоди в Одесі на п'ятницю, 18 квітня 2025 року, обіцяє комфортні температурні умови та сонячну атмосферу, передає Politeka.

Згідно з оновленими даними синоптиків, 18 квітня в Одесі буде ясна погода.

Ранок може розпочатися з легкої хмарності, проте упродовж дня та ввечері очікується сонце без опадів.

Температура повітря вночі опуститься до +9…+10°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +15°C.

"Незважаючи на те, що вранці небо в Одесі покриють хмари, день і вечір на нас чекають ясні та безхмарні. Без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер буде слабким до помірного, змінного спрямування, із середньою швидкістю близько 2,8 м/с, що забезпечить приємну атмосферу протягом усього дня.

Атмосферний тиск залишиться трохи вищим за норму, що може ледь відчутно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Найближчі дні також пройдуть без істотних опадів, що створює відмінні умови для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Загалом в Україні температура коливається в діапазоні від +10 до +15°C, а в західних регіонах можливий підйом до +17°C.

Найхолоднішим днем ​​стане понеділок, 14 квітня, коли температура опуститься до +6…+10°C.

Потепління очікується до вихідних — 19 та 20 квітня обіцяють стати найтеплішими та сонячними днями тижня.

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