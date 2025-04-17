Подорожчання проїзду в Одеській області неабияк зачепило місцевих мешканців, які тепер змушені платити більше.

Подорожчання проїзду в Одеській області торкнулося як міського, так і приміського транспорту, вплинувши на витрати пасажирів уже з початку квітня, повідомляє Politeka.

Найвідчутніші зміни — на маршрутах із обласного центру до сусідніх населених пунктів. Зокрема, квиток до Південного подорожчав одразу на 20 гривень і тепер коштує 70 грн замість 50. Причини зростання тарифів — підвищення цін на пальне, зростання зарплат водіїв та витрат на обслуговування транспорту.

У самому Ізмаїлі вартість проїзду в маршрутках зросла з 15 до 20 гривень, що також стало частиною загальної динаміки подорожчання проїзду в Одеській області. У місті Одеса ж тарифи в електротранспорті залишаються на рівні, встановленому ще у грудні: трамвай і тролейбус — 15 грн, маршрутки по місту — 20, до 6-го км Овідіопольської дороги — 40 гривень, а популярні маршрути №67 та №68 до Південного — 70.

Також оновлені ціни на проїзні квитки: для учнів – від 120 до 160 грн, для студентів – від 240 до 340, для загального населення – до 567, а службові поїздки можуть коштувати до 756.

Це є вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи транспорту. Водночас жителі Одещини очікують, що разом із зростанням цін покращиться і якість перевезень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Українців можуть покарати через недійсний паспорт: коли і за що загрожує штраф.

Також Politeka писала, Через кілька днів в Україні вступлять в силу нові обмеження на перекази: що варто знати кожному.

Як повідомляла Politeka, Поліція попередила українців: за неуважність на дорогах можуть покарати серйозним штрафом.