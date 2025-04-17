В Одесі офіційно завершили опалювальний сезон, що варто знати мешканцям про подорожчання комуналки після відключення тепла.

1 квітня 2025 року, в Одесі офіційно завершено опалювальний сезон, основною причиною такого рішення стало стабільне потепління, також відомо про те, наскільки подорожчає комуналка після відключення тепла, передає Politeka.

За даними метеорологів, у місті спостерігається стійке підвищення температури, включаючи нічні години, що дозволило припинити опалення без шкоди для комфорту мешканців.

Це також дасть змогу зекономити енергоресурси та зменшити навантаження на міські тепломережі.

З 1 квітня у місті було припинено теплопостачання до житлових будинків Одеси, освітніх закладів, медичних установ та інших об'єктів соціальної інфраструктури.

Таке рішення має позитивний економічний ефект: жителі зможуть заощадити на оплаті комунальних послуг, адже платіжки за цей місяць будуть помітно нижчими.

Особливо це актуально на тлі постійного зростання цін на енергоносії та загальної необхідності економії.

Щодо майбутнього вартості комунальних послуг після завершення опалювального сезону, наразі підвищення тарифів на тепло, газ та воду в Одесі не передбачається завдяки чинному мораторію, пов'язаному з воєнним станом.

Проте аналітики попереджають: у перспективі зростання тарифів можливе, зокрема на електроенергію. Згідно з поточними оцінками, її вартість може зрости до 6,64 грн з 1 червня, а упродовж наступних років — до 9 грн за кВт*год.

Водночас, мешканці можуть поки бути спокійними — у короткостроковій перспективі ціни залишаються стабільними.

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