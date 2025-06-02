Мобілізація в Одесі торкнулась чоловіка після того, як його визнали придатним за висновком військово-лікарської комісії.

Мобілізація в Одесі триває, проте знаходяться чоловіки, які шукають різноманітні способи та причини, щоб уникнути призову до служби в ЗСУ, повідомляє Politeka.net.

На Одещині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації — відповідне рішення ухвалив Балтський районний суд у межах справи №493/1668/24.

Як зазначено в матеріалах провадження, військовозобов’язаного визнали придатним до проходження служби за висновком військово-лікарської комісії. У серпні 2024 року він отримав повістку, однак до територіального центру комплектування так і не з’явився.

Під час розгляду справи чоловік частково визнав провину. Він пояснив, що паралельно щодо нього триває ще одне кримінальне провадження — за статтею 246 КК України (незаконна вирубка лісу). При цьому він не заперечив, що це не дає йому підстав для відстрочки.

У суді він заявив, що готовий служити лише за умови закриття вказаного кримінального провадження та зняття обвинувачень.

Оцінивши всі докази, суд визнав чоловіка винним, поки триває мобілізація в Одесі, за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову) та призначив йому покарання — три роки позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Балтський райсуд протягом 30 днів із моменту його проголошення.

Джерело.

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