Місцевих жителів ознайомили із графіками відключення світла в Одесі та області на 18 квітня.

Графік відключення світла в Одесі та області на 18 квітня 2025 року, дізнайтеся, де не буде електроенергії, передає Politeka.

Компанія ДТЕК повідомила про заплановані профілактичні роботи, що мають на меті підвищення стабільності та надійності електропостачання в регіоні.

У зв’язку з цим 18 квітня в деяких районах Одеси та області буде тимчасово припинено подачу електроенергії.

У місті Ізмаїл очікуються масштабні відключення світла. До 17:00 без електропостачання залишатимуться мешканці таких вулиць: Європейська, Франка, Клушина, Кулікова, Патріотів, провулок Франка, 2 та проспект Миру.

Енергетична компанія приносить вибачення за тимчасові незручності й закликає ставитися до ситуації з розумінням.

Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звертатися до кол-центру:

Для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90

Для мобільних:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90

Email: center@oblenergo.odessa.ua

Також дізнатися про точний час відновлення електропостачання можна через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber і Telegram або на сайті компанії.

Енергетики попереджають, що у разі перевантаження мереж можливі несподівані коригування графіків без попереднього повідомлення.

Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електроенергії, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження на систему й уникнути аварійних відключень.

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