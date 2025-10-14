Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 15 по 21 жовтня демонструє чергування холодних та теплих днів.

Прогноз погоди в Одесі на тиждень з 15 по 21 жовтня передбачає значні коливання температури та періодичні опади, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

У четвер, 15 жовтня, повітря прогріється до +13°C, дме зі сходу зі швидкістю 5 м/с, опадів очікується близько 0,4 мм. Наступного дня, 16 числа, температура знизиться до +5°C, напрямок вітру зміниться на західний, пориви до 3 м/с, опади не прогнозуються.

В п’ятницю, 17-го, прогріється до +12°C, напрям повітря буде південно-західним, швидкість до 3 м/с. У суботу, 18 жовтня, температура знову опуститься до +5°C, опади не очікуються. У неділю, 19 числа, стовпчик термометра підніметься до +13°C, вітер південний, а дощі в рідкому еквіваленті складуть 15,2 мм, що стане найвологішим днем.

На початку наступного тижня, 20-го, повітря прогріється до +6°C, вітер північно-західний зі швидкістю 12 м/с. У вівторок, 21 числа, температура підніметься до +15°C, пориви 6 м/с, опадів не очікується.

Отже, прогноз погоди в Одесі на тиждень з 15 по 21 жовтня демонструє чергування холодних та теплих днів, значні пориви та поодинокі опади, що особливо помітно у неділю, 19 числа. Періоди дощів чергуватимуться із сухою погодою, а напрямок вітру буде мінятися від західного до південного та північно-західного, що впливатиме на відчуття прохолоди.

Мешканцям радять враховувати ймовірні локальні дощі при плануванні активного відпочинку на відкритому повітрі, а також одягатися відповідно до температурних коливань протягом тижня.

